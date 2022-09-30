В интернет-магазине Полигаль-юг предоставлен большой выбор поликарбоната в разных цветах: зеленый, красный, бронзовый, янтарный, оранжевый, желтый, синий. По желанию клиентов, его можно окрасить в любой цвет.
Компания Полигаль-юг изготавливает сотовый и монолитный поликарбонат любых размеров. Чтобы оформить заказ, достаточно позвонить по указанному номеру телефона и обсудить нюансы покупки с менеджером. Доставка осуществляется по всему Крыму. Мы гарантируем, что материал будет доставлен в целости и сохранности. Оплата производится после выгрузки. Мы находимся на рынке более 20 лет и даем длительную гарантию на свою продукцию.
Цвет поликарбоната влияет не только на эстетическую сторону. При обустройстве участка важно учесть то, насколько плиты пропускают свет. На светопропускные способности влияют:
В нашем каталоге товаров можно выбрать поликарбонат в Симферополе разных оттенков: синего, бронзового, зеленого, гранатового, оранжевого, красного, янтарного, желтого, серебристого, полностью прозрачного.
|
Сотовый Поликарбонат
|Стандарт
|Колибри
|Киви
|мм
|кв.м
|Лист 6*2,10
|кв.м
|Лист 6*2,10
|кв.м
|Лист 6*2,10
|3,7
|Прозрачный
|Цветной
|4
|Прозрачный
|445
|5,606
|299
|3,764
|266
|3,353
|Цветной
|467
|5,879
|314
|3,958
|279
|3,517
|6
|Прозрачный
|714
|8,994
|518
|6,528
|421
|5,310
|Цветной
|750
|9,448
|544
|6,853
|442
|5,567
|8
|Прозрачный
|825
|10,396
|648
|8,163
|511
|6,437
|Цветной
|866
|10,915
|680
|8,565
|537
|6,762
|10
|Прозрачный
|935
|11,783
|684
|8,617
|569
|7,164
|Цветной
|982
|12,368
|718
|9,045
|598
|7,529
|16TSK
|Прозрачный
|1,163
|14,652
|1,037
|13,071
|Цветной
|1,221
|15,379
|1,089
|13,720
|
Монолитный Поликарбонат
|Моногаль
|Колибри
|Киви
|мм
|кв.м
|Лист 2,05*3,05
|кв.м
|Лист 2,05*3,05
|кв.м
|Лист 2,05*3,05
|3
|Прозрачный
|1,971
|12,326
|1,912
|11,956
|1,873
|11,708
|Цветной
|2,070
|12,945
|2,008
|12,557
|1,966
|12,294
|4
|Прозрачный
|2,629
|16,435
|2,550
|15,942
|2,498
|15,617
|Цветной
|2,760
|17,260
|2,678
|16,742
|2,623
|16,403
|5
|Прозрачный
|3,286
|20,543
|3,187
|19,927
|3,121
|19,513
|Цветной
|3,451
|21,574
|3,347
|20,927
|3,277
|20,492
|6
|Прозрачный
|3,944
|24,659
|3,826
|23,919
|3,746
|23,423
|Цветной
|4,141
|25,889
|4,016
|25,112
|3,934
|24,594
|8
|Прозрачный
|5,256
|32,863
|5,098
|31,877
|4,994
|31,228
|Цветной
|5,519
|34,505
|5,353
|33,470
|5,245
|32,793
|
Профилированный Поликарбонат
|Стандарт
|мм
|кв.м
|Лист 6*1,15
|0,8
|Прозрачный
|855
|5,900
|Цветной
|855
|5,900
Поликарбонат в Крыму используется в:
Монолитный поликарбонат за счет высоких технических характеристик, красивого внешнего вида, механической прочности и прозрачности применяют при:
Данный материал даже в сложных условиях эксплуатации сохраняет свои первоначальные качества и внешний вид. Он является антивандальным, так как листы невозможно разбить или деформировать.
Сотовый поликарбонат применяется при:
Данный материал не подвергается коррозии, не накапливает конденсат на поверхности, служит несколько десятилетий, не теряя первоначального внешнего вида.
Профилированный материал используется при:
Наша компания предлагает выгодные условия сотрудничества. Вся продукция всегда имеется в наличии на складе. Наши консультанты всегда подберут необходимые размеры поликарбоната, толщину, расцветку, вид. Предложат походящие клиенту варианты оплаты и доставки поликарбоната.