В интернет-магазине Полигаль-юг предоставлен большой выбор поликарбоната в разных цветах: зеленый, красный, бронзовый, янтарный, оранжевый, желтый, синий. По желанию клиентов, его можно окрасить в любой цвет.

Компания Полигаль-юг изготавливает сотовый и монолитный поликарбонат любых размеров. Чтобы оформить заказ, достаточно позвонить по указанному номеру телефона и обсудить нюансы покупки с менеджером. Доставка осуществляется по всему Крыму. Мы гарантируем, что материал будет доставлен в целости и сохранности. Оплата производится после выгрузки. Мы находимся на рынке более 20 лет и даем длительную гарантию на свою продукцию.