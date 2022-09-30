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Поликарбонат в Симферополе

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Сотовый и монолитный поликарбонат в Симферополе, Крыму и Севастополе
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Каталог поликарбоната в Симферополе

Поликарбонат в наличии в Симферополе - большой выбор размеров и цветов
Сотовый поликарбонат толщиной: 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, 16мм
Монолитный поликарбонат толщиной: 1мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм
Поликарбонат толщиной: 3мм, 4мм, 6мм, 8мм, 10мм
Поликарбонат широко применяется в строительстве. По техническим характеристикам он не уступает металлу, пластику, стеклу. Он эстетично смотрится в интерьерах, при облицовке фасадов зданий. Данный материал удобный в монтаже, эксплуатации.

Купить поликарбонат в Симферополе, Севастополе, Крыму стоит потому, что он имеет следующие преимущества: огнестойкость, стойкость к механическим воздействиям, гибкость, возможность выбора цвета, долговечность, хорошие звуко- и теплоизоляционные качества, стойкость к негативным факторам окружающей среды. Он легкий по весу, не дает нагрузку на здания и конструкции, удобный в монтаже.
Поликарбонат сотовый "Полигаль Идеал Стандарт ГОСТ"
Размер листа (мм): 2100х до 12000
Толщина листов (мм): 4 - 25.
от 490 руб./м2
р.
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Поликарбонат сотовый "Полигаль Колибри"
Размер листа (мм): 2100х до 12000
Толщина листов (мм): 4 - 25
от 329 руб./м2
р.
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Поликарбонат сотовый "Полигаль практичный для теплиц"
Размер листа (мм): 2100х до 12000
Толщина листов (мм): 4 - 25
от 470 руб./м2
р.
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Монолитный поликарбонат "Monogal Цветной"
Размер листа (мм): 2050х до 12000
Толщина листов (мм): 1 - 25
от 302 руб./м2
р.
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Монолитный поликарбонат "Monogal Прозрачный"
Размер листа (мм): 2050х до 12000
Толщина листов (мм): 1 - 25
от 302 руб./м2
р.
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Монолитный поликарбонат "Колибри Цветной"
Размер листа (мм): 2050х до 12000
Толщина листов (мм): 1 - 25
от 302 руб./м2
р.
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Монолитный поликарбонат "Колибри Прозрачный"
Размер листа (мм): 2050х до 12000
Толщина листов (мм): 1 - 25
от 302 руб./м2
р.
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Профилированный поликарбонат
Размер листа (мм): 1150х до 6000
Толщина листов (мм): 0,8
от 826 руб./м2
р.
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Профиль соединительный НСР
Длина (мм): 6000
Ширина (мм): 60
от 302 руб шт.
р.
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Профиль торцевой UP
Длина (мм): 2100
Толщина (мм): 4-25
от 302 руб шт.
р.
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В интернет-магазине Полигаль-юг предоставлен большой выбор поликарбоната в разных цветах: зеленый, красный, бронзовый, янтарный, оранжевый, желтый, синий. По желанию клиентов, его можно окрасить в любой цвет.

Компания Полигаль-юг изготавливает сотовый и монолитный поликарбонат любых размеров. Чтобы оформить заказ, достаточно позвонить по указанному номеру телефона и обсудить нюансы покупки с менеджером. Доставка осуществляется по всему Крыму. Мы гарантируем, что материал будет доставлен в целости и сохранности. Оплата производится после выгрузки. Мы находимся на рынке более 20 лет и даем длительную гарантию на свою продукцию.

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акрил (оргстекло)
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+7(978) 320-7-309
Доверьтесь экспертам!
сотовый поликарбонат оранжевый 55%
сотовый поликарбонат красный 16%
сотовый поликарбонат янтарный 15%
сотовый поликарбонат прозрачный
сотовый поликарбонат зеленый 30%
сотовый поликарбонат гранатовый 7%
сотовый поликарбонат белый 25%
прозрачный
зеленый 30%
гранатовый 7%
сотовый поликарбонат синий 30%
сотовый поликарбонат бронзовый 42%
сотовый поликарбонат желтый 70%
синий 30%
бронзовый 42%
сотовый поликарбонат серебристый 18%
оранжевый 55%
красный 16%
янтарный 25%
белый 25%
желтый 70%
Серебристый 18%

Цвета поликарбоната POLYGAL

БЕСЕДКИ В АССОРТИМЕНТЕ
  • Размер 2м х 2м
  • Материал - оцинкованная сталь
  • Материал стола - дерево или композит
  • Покрытие - сотовый поликарбонат Полигаль 4-6 мм
или позвоните нам , будем рады помочь
+7 (978) 320-7-309

Цвет поликарбоната влияет не только на эстетическую сторону. При обустройстве участка важно учесть то, насколько плиты пропускают свет. На светопропускные способности влияют:

  • структура. Сотовый материал преломляет лучи солнца, а монолит хорошо их пропускает. Даже если у сотового и монолитного материала одинаковая расцветка, монолитный поликарбонат будет пропускать больше света;
  • толщина. Чем толще листы, тем меньше у них светопрорускная способность;
  • цвет. Поликарбонат бывает прозрачным (выпускается разных оттенков), непрозрачным.

В нашем каталоге товаров можно выбрать поликарбонат в Симферополе разных оттенков: синего, бронзового, зеленого, гранатового, оранжевого, красного, янтарного, желтого, серебристого, полностью прозрачного.

Цена на сотовый и монолитный поликарбонат

Сотовый Поликарбонат
Стандарт Колибри Киви
мм кв.м Лист 6*2,10 кв.м Лист 6*2,10 кв.м Лист 6*2,10
3,7 Прозрачный





Цветной





4 Прозрачный 445 5,606 299 3,764 266 3,353
Цветной 467 5,879 314 3,958 279 3,517
6 Прозрачный 714 8,994 518 6,528 421 5,310
Цветной 750 9,448 544 6,853 442 5,567
8 Прозрачный 825 10,396 648 8,163 511 6,437
Цветной 866 10,915 680 8,565 537 6,762
10 Прозрачный 935 11,783 684 8,617 569 7,164
Цветной 982 12,368 718 9,045 598 7,529
16TSK Прозрачный

1,163 14,652 1,037 13,071
Цветной

1,221 15,379 1,089 13,720

Монолитный Поликарбонат
Моногаль Колибри Киви
мм кв.м Лист 2,05*3,05 кв.м Лист 2,05*3,05 кв.м Лист 2,05*3,05
3 Прозрачный 1,971 12,326 1,912 11,956 1,873 11,708
Цветной 2,070 12,945 2,008 12,557 1,966 12,294
4 Прозрачный 2,629 16,435 2,550 15,942 2,498 15,617
Цветной 2,760 17,260 2,678 16,742 2,623 16,403
5 Прозрачный 3,286 20,543 3,187 19,927 3,121 19,513
Цветной 3,451 21,574 3,347 20,927 3,277 20,492
6 Прозрачный 3,944 24,659 3,826 23,919 3,746 23,423
Цветной 4,141 25,889 4,016 25,112 3,934 24,594
8 Прозрачный 5,256 32,863 5,098 31,877 4,994 31,228
Цветной 5,519 34,505 5,353 33,470 5,245 32,793

Профилированный Поликарбонат
Стандарт
мм кв.м Лист 6*1,15
0,8 Прозрачный 855 5,900
Цветной 855 5,900

Сотовый и монолитный поликарбонат
В нашем каталоге можно выбрать сотовый, монолитный, профилированный поликарбонат по демократичной цене. Каждый вид имеет свою сферу применения и преимущества.

Монолитный поликарбонат выпускается в листах. В нем отсутствуют внутренние пустоты. Это один из самых прочных материалов, который можно сравнить с силикатным стеклом. Но монолитный поликарбонат прочнее, легче по весу, надежнее. Его особенностью является прозрачность, гладкая и прочная поверхность. Из него сооружаются садовые беседки, заборы.

К преимуществам монолитного поликарбоната относятся:
  • ударопрочность;
  • самозатухаемость;
  • защита от солнечных и УФ-лучей;
  • стойкость к окружающей среды (сильным ветрам, осадкам, граду);
  • стойкость к химическим воздействиям;
  • эластичность;
  • долговечность;
  • удобство монтажа и ухода.
Сотовый поликарбонат характеризуется ячеистой структурой. Он обладает высокими тепло-, звукоизоляционными качествами. Выпускается он в листах разных цветов. Прочность материала обеспечивается ребрами жесткости. За счет прозрачности, прочности и долговечности, он широко используется при сооружении беседок и теплиц на участках.

Материал отличается:
  • хорошими теплоизоляционными качествами;
  • стойкостью к ультрафиолетовым и солнечным лучам (не выгорает под их воздействием);
  • широкой цветовой палитрой;
  • стойкостью к влаге, низким температурам;
  • гибкостью и эластичностью;
  • способностью справляться с высокими ветровыми нагрузками.
Профилированный поликарбонат имеет волнистую форму, как у шифера. Он такой же прочный, что и монолитный, хорошо пропускает свет, подходит для остекления беседок, возведения ограждений на участке, монтажа кровель, навесов.
К его основным плюсам относятся:
  • высокую прочность;
  • звукоизоляцию;
  • стойкость к ультрафиолетовым лучам;
  • стойкость к химическим воздействиям.
Перед тем, как заказать поликарбонат, потребители должны определиться с толщиной материала. В каталоге товаров предоставлен большой ассортимент поликарбоната разной толщины. Сотовый поликарбонат выпускается толщиной: 4, 6, 8, 10, 16 мм. Монолитный – 1, 2,3 ,4, 5, 6, 8, 10 мм. При индивидуальном заказе можно сделать листы требуемой толщины.
Выбирая материал по толщине, стоит учесть сферу его применения. Поликарбонатные листы толщиной от 4 и до 6 мм применяются при сооружении небольших парников, материал толщиной 10 мм подойдет для больших конструкций. Листы толщиной 16 мм используются для обустройства крупных теплиц, оранжерей и других конструкций.
Филиал ООО «Полигаль-
﻿Восток»
в Крыму и Севастополе
Поликарбонат в наличии в Симферополе.
Сотовый поликарбонат
Монолитный поликарбонат
Оргстекло
Бережная доставка поликарбоната в любой
уголок Крыма и Севастополь
  • Все виды поликарбоната в наличии
  • Порезка в размер, от 1м2
  • Поликарбонат в размер под заказ с завода
  • Цветной и прозрачный поликарбонат
  • Целый, чистый, невредимый поликарбонат
  • Специализированный транспорт
  • Доставка в Крыму в день заказа
  • Оплата товара на месте выгрузки
40
на рынке
ЛЕТ
  • Прямые поставки поликарбоната с завода
  • Честные цены
  • Гарантия завода-производителя
  • Независимая добровольная сертификация
  • Поликарбонат по ГОСТу
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Алюминиевые профили собственной разработки для соединения листов поликарбоната

За много лет работы в сфере полимерных листовых материалов так и не нашли на рынке хороших и качественных комплектующих. Поэтому изобрели их сами!
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Прочно фиксируют лист
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Росток
Ленинградочка
Императрица
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  • Собственное производство теплиц
  • Горячее цинкование трубы
  • Поликарбонат POLYGAL с UV-защитой
  • Доставка по Крыму в срок
Где используют поликарбонат
Мы работаем с 2002 года и продали огромное количество материалов. Вы их точно видели!
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На тепличных комплексах
Навесы, козырьки, беседки
Предоставляем материалы для реализации президентских тепличных грантов
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Над входами в переходы
На остановках транспорта
В Краснодарском крае и республике Крым мы поставляем поликарбонат для строительства
Более 50 000 кв. м. поликарбоната продано для производства остановочных навесов
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На надземных переходах
В парках и садах
В Краснодарском крае и республике Крым мы поставляем поликарбонат для строительства
В Краснодаре, в парке им. Галицкого нашим поликарбонатом на зиму укрывают южные деревья
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Смотреть выполненные работы
Применение поликарбоната

Поликарбонат в Крыму используется в:

  • строительстве;
  • архитектуре;
  • промышленности;
  • изготовлении рекламных конструкций.

Монолитный поликарбонат за счет высоких технических характеристик, красивого внешнего вида, механической прочности и прозрачности применяют при:

  • остеклении;
  • сооружении межкомнатных перегородок в офисах;
  • производстве защитных щитов;
  • возведении торговых павильонов;
  • обустройстве веранд, балконов, лоджий
  • изготовлении стоек для ресепшена;
  • создании витрин;
  • создании стеклянных полов, потолков.

Данный материал даже в сложных условиях эксплуатации сохраняет свои первоначальные качества и внешний вид. Он является антивандальным, так как листы невозможно разбить или деформировать.

Сотовый поликарбонат применяется при:

  • строительстве теплиц,
  • остеклении балконов, лоджий, веранд;
  • возведении небольших светопрозрачных конструкций;
  • обустройстве павильонов для бассейнов.

Данный материал не подвергается коррозии, не накапливает конденсат на поверхности, служит несколько десятилетий, не теряя первоначального внешнего вида.

Профилированный материал используется при:

  • строительстве навесов для беседок;
  • сооружении навесов для автостоянок;
  • монтаже кровель;
  • облицовке зданий.

Наша компания предлагает выгодные условия сотрудничества. Вся продукция всегда имеется в наличии на складе. Наши консультанты всегда подберут необходимые размеры поликарбоната, толщину, расцветку, вид. Предложат походящие клиенту варианты оплаты и доставки поликарбоната.

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Сотовый поликарбонат
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Комплектующие для поликарбоната
Оргстекло

Правильный выбор поликарбоната в Симферополе

Продукция имеет сертификацию ИСО, ГОСТ, пожарной безопасности и другое
Ударопрочный
Поликарбонат в 200 раз прочнее стекла, на него можно даже наступить. Стоит ли говорить, что град ему не страшен?
Пропускает свет
Может быть прозрачным как стекло, может красиво преломлять свет и не пропускать вредное UV-излучение
Стойкий к погодным условиям
Не боится зимних морозов (до -40*С) и палящего солнца (до +120*С). Порывистый ветер и метель также нипочем
Пожаробезопасный
Огнеупорный и практически негорючий поликарбонат относится к группе слабовоспламеняемых стройматериалов
Суперлегкий
Весит в 2 раза меньше стекла,
что упрощает его транспортировку и монтаж
Эластичный
Из него можно сооружать конструкции различной формы, например, полукруглые навесы, козырьки, крыши и др.

Выбирайте качественный поликарбонат

через 2 года
низкокачественный
• Светопропескная способность снизилась в несколько раз, пожелтел
• Через механические повреждения пропускает влагу и холод
• Разрушается от ветра, снега, града и прочих мелких воздействий
через 10 лет
Высококачественный
• Разве что вам надоест цвет поликарбоната за 10 лет
• Сохраняет прозрачность и цвет
• Не пропускает влагу и холод
• Остается эластичным
Запишитесь на замер
сегодня БЕСПЛАТНО
Провести замеры, оценить местность и всё что нужно учесть, чтобы поликарбонат служил Вам лет 20 как минимум
Получить исчерпывающую консультацию по поликарбонату: какой, как и для чего лучше использовать
Рассчитать стоимость изделия из поликарбоната, например навеса, дополнительных элементов к нему и монтажа
У нас есть такая возможность при заказе на сайте. Вызывайте замерщика в удобное для вас время, чтобы:
Понять, как круто работать с такими профессионалами своего дела, как мы
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
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Фото поликарбоната на готовых объектах

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Почему стоит сотрудничать с Полигаль?

Даем гарантию до 15 лет на товар
У нас крутая доставка
• Доставим куда угодно по Крыму от 3 часов и почти всегда в день заказа
Не верите? Смотрите сами
• Листы при транспортировке не провисают и не лежат одной стороной на борту кузова
• Склад оборудован техникой для аккуратной погрузки
• Гарантируем самую низкую цену
• Автомобили адаптированы под транспортировку поликарбоната шириной 2,1 м
Бесплатно заменим или вернём деньги в течение гарантийного срока - только сертифицированная продукция
Смотреть сертификаты
Мы возвращаем деньги за остатки
Да! Если у Вас останется лишний материал, мы примем его и вернём деньги. От 3 м. При отсутствии повреждений
Представляете себе такое?!
Вернуть остатки
Gleb
8 февраля
Сделка состоялась: <<Акрил / Оргстекло>>
Комментарий
﻿Отличный продавец. Качество товара
отличное.
Проконсультировали, все подсказали и
помогли правильно выбрать материал
Комментарий
Сделка состоялась: <<Акрил / Оргстекло>>
Максим Борзенко
30 сентября 2022
Всё супер! Заказал, оплатил, привезли.
Быстро и качественно. Спасибо!
ЛД
17 ноября 2022
Сделка состоялась:<<Монолитный поликарбонат/Оргстекло>>
Комментарий
Хорошая Компания вежливые сотрудники,
ответили сразу и отправили товар
в день обращения

Отзывы наших клиентов
о поликарбонате

Виталий Александрович
13 июля 2023
Сделка состоялась: «Монолитный поликарбонат»
Комментарий
Компания ответственная и профессиональная.Предложит другие варианты товара и просчитает расход,проконсультируют техникум монтажа.Отвечает в течении 5-10 мин.Доставка быстрая.Рекомендую.
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+7 (978) 320-7-309
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Филиал ООО «Полигаль-Восток» в Крыму

История компании Полигаль
Компания «Полигаль Восток» изначально являлась российским производственным подразделением израильской компании «Polygal Plastics Industries Ltd.».

«Polygal Plastics Industries Ltd.» — родоначальник производства сотовых поликарбонатных плит в мире, лидер отрасли в конструировании, производстве и инновационных разработках структурных поликарбонатных плит.

«Polygal» заработал безупречную репутацию во всей отрасли за неизменное качество своей продукции и инновации. Главная цель компании — удовлетворенность конечного потребителя. У каждого, кто соприкоснулся с продукцией «Polygal», обязательно должно остаться чувство удовлетворения
не только от качества материала, но и его красоты, а также от легкости его обработки.

Сертификаты на поликарбонат

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Торгово-складские
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Приходите к нам в гости, чтобы:
• Увидеть наш огромный ассортимент
• Провести краш-тест продукции
• Лично выбрать себе нужный товар
Работаем по будням
с 8:30 до 18:00
Адреса:
Склад:
г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1а
Тел: +7(978) 320-73-06
Склад-офис:
г. Симферополь, ул. Данилова, 68
Офис:
г. Симферополь, ул.Севастопольская, 31
Склад:
г. Евпатория, ул. Д. Ульянова, 55
Тел: +7 (978) 320-73-10
Склад-офис:
г. Симферополь, проспект Победы, 256
тел. +7(978) 320-7-308